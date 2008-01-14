Тимошенко выбирает гармонию с Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о поддержке демократической коалицией всех двенадцати первоочередных законопроектов, внесенных в парламент, в том числе президентского варианта законопроекта «О Кабинете министров Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Это является нашим абсолютным приоритетом, и никакое распределение полномочий не будет поставлено выше, чем гармония в команде. Поэтому, я думаю, мы все единогласно будем голосовать за те 12 законопроектов, которые было договорено принять во время подписания коалиционного соглашения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер сообщила, что демократическая коалиция внимательно изучала законопроект «О Кабинете министров Украины», внесенный в парламент Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Я думаю, что демократическая коалиция проголосует за этот законопроект, и не будет никаких проблем и интриг вокруг этих законов», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что правительство сможет работать после принятия всех первоочередных законов. «Мы будем работать, и результат будет», - подчеркнула она.