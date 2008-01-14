Литвин: это будет интересный концерт

Лидер парламентской фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН сообщил, что уже появилось мнение по поводу того, чтобы решения по кадровым назначениям принимались путем вставания народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам, комментируя такие предложения, он отметил: «Это будет интересный концерт».

Относительно предложения о продлении работы Верховной Рады в сессионном режиме, В.ЛИТВИН сказал: «мы хотим работы». В то же время он отметил, что «можно просто сидеть и ничего не делать, и это будет называться работой».

В.ЛИТВИН считает, что если продолжать работу сессии парламента, то «очевидно, нужно Верховную Раду консолидировать». По его словам, уже сегодня наблюдаются разногласия, когда одни «пытаются предложить вопросы, которые несут исключительно политический характер». Он подчеркнул, что речь идет, в частности, о создании следственных комиссий.