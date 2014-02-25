Из ПР должны выйти все, кто ее дискредитировал - мэр Донецка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами.

Мэр сообщил, что у него «нет сведений о том, чтобы кто-то (из членов Партии регионов – УНИАН) в Донецке сдал партийный билет». Однако, он подчеркнул, что «судьба партии должна быть проанализирована и решена на съезде».

«Пока еще не определены планы, эта партия, которая насчитывает более 1,5 млн членов, поэтому все должны определиться. Должны определиться, с кем идти на выборы, кого из кандидатов выдвигать, это все вопрос времени и очень серьезного подхода», - сказал Лукьянченко.

По словам мэра, сам он еще не определился с возможным кандидатом Президента на предстоящие выборы, но рассказал, что жители Донецка, с которыми он встречался, видят на этом посту или Сергея Тигипко, или Нестора Шуфрича.

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«Вчера я встречался с жителями Кировского района, и там из народа поступило мнение о том, кто должен возглавить Партию Регионов, прозвучало две фамилии народных депутатов: Сергея Тигипко и Нестора Шуфрича. Что же касается меня, то я еще не определился, кто должен возглавить», - сказал Лукьянченко. При этом он добавил: «Единственное, что могу сказать, что те, кто дискредитировал Партию Регионов, должны из нее выйти».