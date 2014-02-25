ЕБРР положительно оценивает назначение Кубива главой НБУ

Европейский банк реконструкции и развития позитивно оценивает назначение Степана Кубива главой Национального банка Украины, прокомментировал УНИАН ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

«Мы оцениваем это назначение позитивно. Степана Кубива знаем уже давно. Есть опыт, человек — профессионал. От наличия профессионалов на руководящих должностях будет зависеть многое», - прокомментировал Усов назначение нового главы Нацбанка.

По словам банкира, у экспертов ЕБРР часто спрашивают, сторонники каких партий или организаций должны быть назначены руководителями в министерства или ведомства, и, по мнению ЕБРР, руководитель должен обладать, прежде всего, профессиональными качествами. Усов подчеркнул, что у Кубива многолетний опыт работы в банковской системе, в т.ч. в международных финансовых организациях.

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В то же время, Усов отметил, что необходимо сохранить уже работающих профессионалов в новой команде. «Очень важно, чтобы в такой ситуации трезво подошли к формированию команды и оставили профессионалов, которые уже работают, менеджеров среднего звена, иначе переход может быть очень сложным», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина с должности председателя Нацбанка и назначила на эту должность народного депутата от “Батькивщины” Степана Кубива, заместителя главы парламентского комитета по финансам и банковской деятельности.

Соркин возглавлял Нацбанк с декабря 2012 года.