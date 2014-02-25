Коморовский призвал «не плакать над разлитым молоком», а начать реформы в Украине

Президент Польши Бронислав Коморовский призвал не концентрироваться на том, как произошло изменение власти в Украине и таким образом «плакать по разлитому молоку», а «стиснуть зубы» и начать необходимые для изменения украинской экономики реформы.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал сегодня в эфире RMF FM.

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«Одно точно, что так произошло. А поскольку произошло, то нет смысла плакать по разлитому молоку. Нужно браться за работу и пытаться найти оптимальное решение в рамках нынешней ситуации», - сказал он.

«Нужно начать с сжимания зубов и начала процесса реформ. На реформы, или для поддержки реформ, западный мир найдет деньги. И Польша тоже», - заявил Коморовский.

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Он также призвал концентрировать свое внимание на будущем и позаботиться о том, чтобы Украина не повторяла старых ошибок, напомнив среди них решение политических проблем с помощью заключения оппонентов.

«Нужно сейчас очертить, кто является главным врагом Украины. Или это какая-то политическая фигура, или внутренний враг, или те же внутренние проблемы в Украине, в первую очередь, экономические. Если говорится, что экономика является самым большим врагом Украины, то нужно мобилизировать все внутренние силы путем понимания, а не путем ненужного продолжения противостояния», - сказал Коморовский.