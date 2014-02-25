Яценюк поддерживает идею не брать в правительство тех, кто был у власти после 2010 года
Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк считает, что те, кто были у власти после 2010 года, не могут быть членами нового Кабинета министров
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления в парламенте.
Он подчеркнул, что при формировании нового правительства не должно быть “никакой кулуарности”.
“В состав нового правительства, и вчера мы провели первые консультации с представителями Майдана, должны войти представители Майдана”, - сказал он.
Читайте такжеНа Майдане назвали требования к членам нового правительстваВ частности, он назвал фамилии Олега Мусия, который был координатором медицинской службы Евромайдана, Ольгу Богомолец, Сергея Квита, Игоря Луценко и Руслану.
Говоря о принципах формирования нового правительства, Яценюк подчеркнул, что должны быть обеспечены принципы честности и прозрачности.
“Принципы определяют, что те, кто являются олигархами, которые были у власти после 2010 года, не могут быть членами Кабинета министров”, - подчеркнул Яценюк.
В частности, под этот ценз может попасть Петр Порошенко, который работал министром экономического развития и торговли Украины в правительстве Азарова с марта по декабрь 2012 года.