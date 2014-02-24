Председатель Черкасского облсовета сложил полномочия

22:25, 24 февраля 2014
Политика
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Председатель Черкасского областного совета Валерий Черняк 24 февраля написал заявление о прекращении полномочий председателя областного совета.


Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе информационного обеспечения и взаимодействия со средствами массовой информации Черкасского облсовета, в заявлении от 24 февраля, представленной сессии областного совета, которая состоится 25 февраля, в частности, говорится: «В соответствии с п.5 ст.55 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» слагаю полномочия председателя областного совета».

Заявление депутаты областного совета рассмотрят завтра, на внеочередной сессии областного совета.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля председатель Черкасского облсовета Валерий Черняк написал заявление о выходе из Партии регионов.

25 февраля состоится внеочередная сессия Черкасского облсовета. Среди вопросов, которые будут рассматриваться на сессии - отзыв полномочий руководства облсовета и председателя ОГА, о политической ситуации в Украине и в области, создание областного исполнительного комитета.

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