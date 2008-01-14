Кабмин направил в ВР ряд представлений о кадровых назначениях
Яценюк молчит, как партизан
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в проекте рассмотрения заседаний ВР на 15-18 января, который роздан журналистам.
В настоящее время проходит заседание Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента.
На этом заседании Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК также сообщил, что сегодня от Кабинета Министров Украины поступило в парламент ряд представлений о кадровых назначениях.
При этом он не уточнил, о каких назначениях идет речь.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины представление о назначении В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ.
Сейчас В.НАЛИВАЙЧЕНКО является временно исполняющим обязанности председателя СБУ.