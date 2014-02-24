Андрей Клюев находится в Украине – депутат

Глава Администрации Президента Андрей Клюев находится в Украине и переживает один из тяжелейших этапов в жизни, сообщил народный депутат Нестор Шуфрич после разговора с ним.

«По-человечески можно понять эмоциональное состояние Андрея Петровича. Как человек – порядочный, он глубоко переживает все то, что произошло в стране. Сейчас ему необходимо время, чтобы прийти в себя, оценить всю сложность ситуации », - заявил Шуфрич. По его данным, Андрей Клюев в ближайшее время сделает соответствующее заявление.

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При этом Шуфрич выразил уверенность, что Андрей Клюев не имел отношения ко всем тем бесчинствам, которые привели к трагическим последствиям в стране, ни на должности Секретаря СНБО, ни на должности главы Администрации Президента.

«Сегодня Андрей Петрович переживает один из тяжелейших периодов в жизни. Необходимо не только привлечь к ответственности виновных за трагические события на Майдане на основе доказательств, собранных и рассмотренных судом, но и сделать все, чтобы вернуть доверие наших граждан », - подчеркнул депутат.