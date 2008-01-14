Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА написала заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

Соответствующее заявление зарегистрировано в Регламентном комитете Верховной Рады.

На данный момент другие заявления от депутатов-совместителей не зарегистрированы.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении представительницы Партии регионов Р.БОГАТЫРЁВОЙ секретарем СНБО.