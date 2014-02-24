Сотрудники Житомирской ОГА вышли на работу, Самооборона гарантирует безопасность

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник пресс-службы вновь избранного Житомирского областного совета Дина Калтаева.

По ее словам «нас - рядовых работников облсовета - сегодня позвали на работу, люди пришли, работают».

Житомирский областной совет и облгосадминистрация расположены в одном помещении на разных этажах.

Читайте такжеВ Житомирском горсовете самораспустилась фракция ПР

«В Житомирском облсовете идет процедурная работа с документацией, делается все для того, чтобы все работники ОГА могли как можно скорее приступить к нормальной работе ради обеспечения финансовой и политической стабильности в регионе», - сказала Калтаева.

Она прибавила, что советом также принимаются меры для реализации прав на управление имуществом коммунальных объектов области.

В то же время представители Демальянса «Правого сектора», Народной самообороны и общественности еще не покинули общее помещения ОГА и областного совета, передает корреспондент УНИАН.

Также житомирская Народная самооборона ради принятия облсоветом неотложных решений сегодня сообщила, что гарантирует безопасность пребывания работников облсовета и ОГА в помещении обладминистрации, рассказали УНИАН активисты самообороны.

Читайте такжеВ Житомире учредили Народную раду Житомира

Как сообщал УНИАН, 21 февраля Житомирский областной совет решил взять под свое управление все коммунальные объекты области и их имущество.

Такие полномочия облсовета предусмотрены проголосованным в тот день на сессии решением «Об управлении объектами общей собственности территориальных громад, сел, поселков, городов области».