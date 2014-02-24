Сотрудники Житомирской ОГА вышли на работу, Самооборона гарантирует безопасность
Сегодня впервые после штурма протестующими помещения Житомирской ОГА 19 февраля, на работу позвали рядовых работников областного совета.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник пресс-службы вновь избранного Житомирского областного совета Дина Калтаева.
По ее словам «нас - рядовых работников облсовета - сегодня позвали на работу, люди пришли, работают».
Житомирский областной совет и облгосадминистрация расположены в одном помещении на разных этажах.
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«В Житомирском облсовете идет процедурная работа с документацией, делается все для того, чтобы все работники ОГА могли как можно скорее приступить к нормальной работе ради обеспечения финансовой и политической стабильности в регионе», - сказала Калтаева.
Она прибавила, что советом также принимаются меры для реализации прав на управление имуществом коммунальных объектов области.
В то же время представители Демальянса «Правого сектора», Народной самообороны и общественности еще не покинули общее помещения ОГА и областного совета, передает корреспондент УНИАН.
Также житомирская Народная самооборона ради принятия облсоветом неотложных решений сегодня сообщила, что гарантирует безопасность пребывания работников облсовета и ОГА в помещении обладминистрации, рассказали УНИАН активисты самообороны.
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Как сообщал УНИАН, 21 февраля Житомирский областной совет решил взять под свое управление все коммунальные объекты области и их имущество.
Такие полномочия облсовета предусмотрены проголосованным в тот день на сессии решением «Об управлении объектами общей собственности территориальных громад, сел, поселков, городов области».