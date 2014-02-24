В Харькове под ОГА требуют отставки Добкина и Кернеса

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил один из координаторов местного Евромайдана Дмитрий Пилипец.

По его словам, сейчас под харьковской ОГА продолжается мирный митинг, никаких попыток штурма или провокаций нет.

«Мы не уйдем от ОГА, пока Добкин остается на посту. Пока это требование не будет выполнено, мы из-под ОГА не пойдем. Наша следующая цель - отставка Кернеса. Ни Добкина, ни Кернеса мы внутрь не пускаем», - заявил Пилипец.

Читайте такжеКернес жалуется на угрозы и просит защиты у милицииТакже он добавил, что на митинге также и местные «титушки», которых около 300, но Пилипец заверил, что у них достаточно сил, чтобы их нейтрализовать.

«По нашим данным, руководителя организации «ОПЛОТ» Евгения Жилина объявили в розыск, в отношении него возбуждено уголовное дело, его должны арестовать», - добавил активист.

«В Харькове Евромайдан продолжается в круглосуточном режиме. Мы сейчас не торгуемся за должности, нам надо погнать Кернеса и Добкина, а Жилин чтобы сидел в тюрьме», - подытожил Пилипец.