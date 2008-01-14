Тимошенко сегодня едет на родину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня посетит Днепропетровск с рабочей поездкой.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале поездки Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится с презентацией проекта реконструкции международного аэропорта города.

Кроме того премьер посетит областное отделение № 58 Государственного Сберегательного банка Украины, где ознакомится с организацией и состоянием выплаты средств гражданам, которые имели сбережения в учреждениях Сбербанка СССР.

Согласно программе поездки глава правительства посетит экспозицию относительно перспектив развития метрополитена Днепропетровска, проведет совещание с административно-хозяйственным активом области, а также встречу с членами правления Ассоциации городов и общин Украины.

В завершение поездки Ю.ТИМОШЕНКО встретится с семьями, которые пострадали от взрыва бытового газа в жилом доме 13 октября 2007 года. Сегодня же глава правительства вернется в Киев.