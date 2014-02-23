На Майдане - более 10 тысяч человек, в метро звучит гимн Украины
14:21, 23 февраля 2014Политика
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Сейчас на Майдане Независимости люди чтят память погибших во время беспорядков в центре столицы.
На Майдане почтили память погибших
Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане находятся более 10 тысяч человек, их количество постоянно растет. Люди несут цветы, и лампадки, а также оставляют пожертвования в ящиках, которые установлены для сбора средств семьям погибших активистов и раненым.
Также люди идут в сторону улицы Грушевского.
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Люди скандируют “слава Героям!” и “Герои не умирают!"
На Майдан приходят целыми семьями, приводят даже маленьких детей.
В то же время в метро во время подъема на эскалаторах раздается из динамиков Гимн Украины.
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