На Майдане - более 10 тысяч человек, в метро звучит гимн Украины

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане находятся более 10 тысяч человек, их количество постоянно растет. Люди несут цветы, и лампадки, а также оставляют пожертвования в ящиках, которые установлены для сбора средств семьям погибших активистов и раненым.

Также люди идут в сторону улицы Грушевского.

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Люди скандируют “слава Героям!” и “Герои не умирают!"

На Майдан приходят целыми семьями, приводят даже маленьких детей.

В то же время в метро во время подъема на эскалаторах раздается из динамиков Гимн Украины.