В Харьковском горсовете заявили, что Кернес сегодня вернется в город

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, Кернес будет в харьковском аэропорту около 14.45.

В горсовете не уточнили, откуда возвращается городской председатель и планирует ли он сделать выход к прессе.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 22 февраля, Госпогранслужба подтвердила информацию о выезде в Россию Кернеса и губернатора Харьковской области Михаила Добкина.