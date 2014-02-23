В Харьковском горсовете заявили, что Кернес сегодня вернется в город
13:43, 23 февраля 2014Политика
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Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня возвращается в Харьков.
В горсовете пообещали, что Кернес вернется
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, Кернес будет в харьковском аэропорту около 14.45.
В горсовете не уточнили, откуда возвращается городской председатель и планирует ли он сделать выход к прессе.
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Как сообщал УНИАН, вчера, 22 февраля, Госпогранслужба подтвердила информацию о выезде в Россию Кернеса и губернатора Харьковской области Михаила Добкина.
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