Депутаты-участники Майдана заявляют о возможности уйти в оппозицию к новой власти

"Если начнутся: Кулуарные договоренности; Коррупционные схемы; Дерибан должностей;

И что-то другое в таком духе, я перейду в оппозицию, к своим собратьям, начну активную публичную атаку и предприму все возможные рычаги влияния... Честь погибшим Героям! Слава Украине!",- заявил он на своей странице в Фейсбуке.