Депутаты-участники Майдана заявляют о возможности уйти в оппозицию к новой власти
13:14, 23 февраля 2014Политика
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Народный депутат Юрий Стець заявил, что может уйти в оппозицию, если в ВР опять начнутся кулуарные договоренности.
"Если начнутся: Кулуарные договоренности; Коррупционные схемы; Дерибан должностей;
И что-то другое в таком духе, я перейду в оппозицию, к своим собратьям, начну активную публичную атаку и предприму все возможные рычаги влияния... Честь погибшим Героям! Слава Украине!",- заявил он на своей странице в Фейсбуке.
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