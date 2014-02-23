В Хмельницком неизвестные стреляли из автобуса по прохожим

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил командир областного отряда самообороны Юрий Смаль.

Он отметил, что стрельба осуществлялась из автобуса «Спринтер», который проехал по центральным улицам областного центра.

"Вчера мы прошли боевое крещение. Неизвестные пытались попасть в наших самообороновцев. Однако им это не удалось сделать. Подозрительный бус был задержан при въезде в Тернополь. В нем было 10-11 человек, у которых была прописка с восточных областей Украины", - отметил Смаль.

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Он добавил, что соответствующую работу с задержанными проводит тернопольская самооборона.

Смаль отметил, что у отрядов самообороны Хмельницкого полное сотрудничество с милицией, и они находятся в повышенной боевой готовности.