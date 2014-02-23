США обещают сотрудничать с Россией и ЕС, чтобы поддержать "сильную Украину"

08:24, 23 февраля 2014
Политика
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Вашингтон призывает Киев как можно скорее создать правительство национального единства.

США, Россия и ЕС будут сотрудничать ради демократии в Украине / REUTERS

Вашингтон ожидает скорейшего формирования в Украине технократического правительства национального единства. "Мы постоянно выступали за деэскалацию насилия, изменения конституции, коалиционное правительство и досрочные выборы", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джея Карни, распространенного в субботу, 22 февраля, передает Deutsche Welle.

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Американская администрация намерена продолжать работу со своими союзниками, с Россией, европейскими и международными организациями, "чтобы поддержать сильную, процветающую, единую и демократическую Украину", цитирует заявление агентство AP.

По словам Карни, США обещали украинцам помощь на пути демократического развития, передает агентство dpa.

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