США обещают сотрудничать с Россией и ЕС, чтобы поддержать "сильную Украину"

Вашингтон ожидает скорейшего формирования в Украине технократического правительства национального единства. "Мы постоянно выступали за деэскалацию насилия, изменения конституции, коалиционное правительство и досрочные выборы", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джея Карни, распространенного в субботу, 22 февраля, передает Deutsche Welle.

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Американская администрация намерена продолжать работу со своими союзниками, с Россией, европейскими и международными организациями, "чтобы поддержать сильную, процветающую, единую и демократическую Украину", цитирует заявление агентство AP.

По словам Карни, США обещали украинцам помощь на пути демократического развития, передает агентство dpa.