Эштон призывает каждого украинца "действовать ответственно" ради единства и территориальной целостности

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Эштон, распространенном Еврокомиссией.

Она призвала к формированию нового широкого правительства, созданию условий для демократических выборов президента и поприветствовала освобождение из тюрьмы Юлии Тимошенко.

Читайте такжеЭштон: ЕС не отказывается от ассоциации с Украиной”Я призываю все стороны оставаться преданными содержательному диалогу для воплощения законных демократических стремлений украинского народа. Европейский Союз просит каждого в Украине действовать ответственно для защиты единства, суверенитета, независимости и территориальной целостности страны. Я призываю каждого придерживаться верховенства права и Конституции”, - говорится в заявлении Эштон.

”Мы нуждаемся в быстром решении политического кризиса. Это должно включать конституционную реформу, формирование нового широкого правительства и создание условий для демократических выборов... Эти шаги могут создать стабильное, процветающее и демократическое будущее для всех украинских граждан”, - добавила Верховный Представитель ЕС.

Эштон также поприветствовала освобождение бывшего премьера Тимошенко из тюрьмы после более двух с половиной лет в заключении как важный шаг для преодоления озабоченности избирательным правосудием в Украине.