Съезд юго-востока не против принятых в Киеве решений, но не хочет радикализма - Пушков

«На съезде не ставился под сомнение, например, переход к Конституции 2004 года, но говорилось о том, что такой переход должен осуществляться в интересах всех украинцев, а не только тех политических сил, которые сейчас захватили власть в Киеве», - сказал Пушков.

Он добавил, что представители юго-восточных регионов Украины не против и других решений, принимаемых сейчас в Киеве. При этом глава комитета Госдумы подчеркнул, что принятые решения были навязаны под угрозой дальнейшего расширения насилия, и нельзя говорить о том, что это был свободный выбор руководства Украины.

«Атмосфера на съезде показала, на мой взгляд, что в этих регионах Украины есть очень серьезная воля к сопротивлению тому, чтобы им навязали радикальные подходы, которые сейчас возобладали на западе Украины, и в значительной степени в Киеве. Здесь не хотят допустить «импорта Майдана» в его насильственной форме на территорию Харькова и другие территории этих регионов», - сказал Пушков.

Парламентарий подчеркнул, что на съезде не было сепаратистских настроений - по его словам, это ложь, которую распространяют представители правой прозападной и радикальной оппозиции в Киеве. Он добавил, что звучали лозунги к сплочению и к тому, чтобы не допустить навязывания этим регионам, в частности, русофобских и антирусских подходов.

Депутат рассказал, что на съезде присутствовала российская делегация в составе шести человек. Кроме Пушкова российский парламент представлял глава комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов, присутствовали также четыре губернатора - от Воронежской, Ростовской, Брянской и Белгородской областей.