Харьковские евромайдановцы провели шествие по центру города

Ради этого милиция перекрыла автомобильное движение, сообщает "Радио Свобода".

Возле консульства Польши майдановцы поблагодарили европейских политиков за поддержку украинского народа и участие в переговорах с президентом Украины.

Под стенами консульства люди произносили : " Украина - Польша вместе! " , "Спасибо полякам!" .

После этого активисты пришли под российское консульство, где выразили поддержку заключенным "Болотной площади". Шествие прошло под лозунгами "Россия - это не Украина", "Украине свободу!", " Харьков, вставай!".

Выкрикивали жители также и лозунг "Зека геть!".

В мероприятии участвовало от 1000 до 1500 человек. Опасения евромайдановцев относительно преследований бойцами спортклубов, так называемыми "титушками", не оправдались.