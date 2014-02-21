В МВД опровергают информацию об эвакуации министерства
18:03, 21 февраля 2014Политика
1
В Министерстве внутренних дел опровергают информацию некоторых СМИ об эвакуации ведомства.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
«Никто ничего никуда не вывозит. Работаем как всегда», - заявили в УСО.
По сообщениям СМИ, со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел, в МВД объявлена эвакуация.
По словам источника, из МВД вывозят архивы, документы, оружие, оргтехнику и другое имущество.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter