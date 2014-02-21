В МВД опровергают информацию об эвакуации министерства

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

«Никто ничего никуда не вывозит. Работаем как всегда», - заявили в УСО.

По сообщениям СМИ, со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел, в МВД объявлена эвакуация.

По словам источника, из МВД вывозят архивы, документы, оружие, оргтехнику и другое имущество.