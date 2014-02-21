У митингующих будет 24 часа, чтобы сдать незаконное оружие - Соглашение

Согласно опубликованному на сайте Президента тексту Соглашения, сдать оружие нужно в течение 24 часов после вступления в силу закона о возвращении к Конституции-2004.

«Незаконное оружие должно быть сдано в органы Министерства внутренних дел Украины в течение 24 часов с момента вступления в силу вышеупомянутого специального закона (о возвращении Конституции-2004 - УНИАН)", - говорится в документе.

Также там подчеркивается, что "после указанного периода все случаи незаконного ношения и хранения оружия подпадают под действующее законодательство Украины".

Напомним, сегодня Рада конституционным большинством приняла закон о возобновлении действия отдельных положений Конституции Украины 2004 года. За проголосовало 386 нардепов.