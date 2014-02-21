Сегодня ВР может рассмотреть отставку Пшонки и Рыбака - депутат

Народный депутат от Родины Сергей Соболев заявляет, что уже сегодня Верховная Рада может рассмотреть вопрос об отставке председателя Верховной Рады Владимира Рыбака и генерального прокурора Виктора Пшонки, а также о возврате к Конституции 2004 года.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос УНИАН относительно сегодняшней повестки дня парламента.

Он отметил, что первым вопросом может быть отставка председателя ВР Владимира Рыбака в случае, если “мы узнаем, что постановление (о выводе силовиков из центра Киева - УНИАН) не подписано состоянию на эту минуту”.

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“Дальше есть вопросы готово к рассмотрению вопрос относительно отставки генерального прокурора. Есть готовое вопрос о постановление по восстановлению конституционного строя в Украине. Это то, что кое-кто называет возвращение к Конституции 2004 года”, - сказал депутат.

Он подчеркнул, что это ключевые вопросы, которые сегодня должны быть решены.

Кроме того, Соболев отметил, что далее нужно рассмотреть вопрос о возвращении ряда законодательных актов “к конституционного русла 2004 года”, а после этого - формирование состава правительства.