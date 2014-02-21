В Черкассах «Беркут» штурмовал самооборону, а милиция пообещала защищать граждан
Черкасский «Беркут» попытался в четверг вечером ликвидировать блок-пост на выезде из Черкасс - на дамбе через Днепр. Его соорудили черкасские активисты, чтобы помешать «титушкам» и силовикам проехать к столице.
Как рассказали Радио Свобода несколько очевидцев, которые находились на дамбе, на этот блок-пост силовики приехали на нескольких автобусах.
«Беркутовцы» стреляли по активистам из автоматов Калашникова и помпового оружия. Также они били автомобили активистов, шесть из них разбили.
Есть информация о нескольких раненых. В частности, фотокорреспонденту местной газеты Игорю Ефимову разбили голову.
Как сообщает черкасский стример Сергей Тимошенко, журналисты повезли его в больницу, он ходит и в сознании, лицо разбито.
Кроме того, во время штурма неподалеку от дамбы черкащане видели «титушек» с красными повязками.
В социальных сетях активно распространяют информацию о движении силовиков от дамбы до центра города.
В четверг вечером на митинге на Театральной площади заместитель начальника управления-начальник милиции общественной безопасности МВД в Черкасской области Владимир Иващенко сообщил, что милиция в первую очередь будет защищать народ. Местные СМИ расценили такое заявление как переход милиции на сторону граждан.