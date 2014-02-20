Тимошенко призывает оппозицию не садиться за стол переговоров с Януковичем

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ее заявление на заседании парламента зачитала народный депутат Украины Александра Кужель (фракция «Батькивщина»).

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В заявлении сказано: «Я требую от оппозиции больше никогда не садиться с Януковичем за стол переговоров. Каждый из нас, кто нарушит это табу, будет сообщником Януковича в убийствах невинных людей». В заявлении говорится: «С этой минуты единственным требованием народа, гражданского общества, оппозиции, международного сообщества и каждого нравственного человека может быть только немедленное устранение Януковича с поста Президента Украины и привлечение его к уголовной ответственности за организацию массовых убийств мирных граждан».

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Тимошенко призывает мировых лидеров «безотлагательно найти пути рассмотрения дела Януковича в международном уголовном суде с немедленной изоляцией его от мирных людей как опасного зверя».