Макеенко призвал киевлян быть бдительными и не создавать опасных ситуаций в метро

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, несмотря на то, что Служба безопасности Украины пока не предоставила письменного подтверждения о проверке состояния безопасности станций метрополитена, в телефонном разговоре Макеенко сообщили, что станции метрополитена, кроме центральных, безопасны для движения пассажиров.

Поэтому председатель КГГА приняло решение возобновить работу киевской подземки ориентировочно с 17.15.

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« Я призываю киевлян быть максимально бдительными и самоорганизованными, не создавать опасных ситуаций, которые могут спровоцировать трагические последствия. К сожалению, центральные станции («Крещатик», «Майдан Незалежности», «Театральная», «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого», «Почтовая площадь», «Арсенальная», «Золотые Ворота») не будут работать, поскольку являются местами мелкий повышенного риска. Станция «Вокзальная» будет работать только на выход », - сказал Макеенко.

Накануне он поручил профильным службам метрополитена контролировать всю инфраструктуру и подвижной состав, чтобы они находились в постоянной готовности возобновить движение.

Как сообщал УНИАН, метро в столице не работало с 18 февраля.

Как заявлял Макеенко, «прекращение работы Киевского метрополитена является вынужденной мерой по обращению Службы безопасности Украины в связи с массовыми сообщениями в различные органы власти о возможных террористических актах, минировании, перевозке горючих материалов».