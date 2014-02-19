Еще один нардеп вышел из фракции Партии регионов

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата.

Читайте такжеМэр Житомира сложил с себя полномочия руководителя горорганизации ПР

«Во время выборов я избирателям четко обещал европейский курс развития страны! В декабре этот курс радикально повернули в другую сторону», - отметил Бондарь. Он также добавил, что «сегодня страна на грани гражданской войны. Не разделяю и не хочу быть причастным к организаторам кровавых событий в Украине. В родной Хмельницкой области автоматами начали расстреливать мирных людей на митинге под зданием СБУ. Объяснения не принимаются! Это не моя политика». Народный депутат также призвал «остановить кровопролитие и перенести дискуссии в стены Верховной Рады». «Выход один - изменение Конституции и курс в Европейский Союз», - убежден Бондарь.

Читайте такжеВ Житомирском горсовете самораспустилась фракция ПР

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат Украины по 206 и.о. Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что написал заявление о своем выходе из фракции Партии регионов. Ранее первый заместитель председателя Одесского областного совета Алексей Гончаренко сложил с себя полномочия и вышел из Партии регионов.