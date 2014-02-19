Путин призвал Меркель поддержать Януковича в борьбе с экстремистами

Президент РФ Владимир Путин призвал Запад жестко осудить экстремистов от оппозиции в Киеве и отказаться от обвинений в адрес украинских властей. Об этот он заявил в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеОбама призвал армию не вмешиваться в конфликт и пригрозил последствиями - СМИ

"Путин подчеркнул важность отказа западных стран от обвинительного уклона в отношении государственного руководства Украины, а также важность жесткого осуждения оппозиционных сил, виновных в организации противоправных экстремистских и террористических действий", - отметили в пресс-службе Кремля

Президент России и канцлер ФРГ в состоявшемся телефонном разговоре высказались за срочные меры по нормализации ситуации на Украине.

Читайте такжеКремль: За события в Киеве ответственны экстремисты, оппозиция и Запад

"В ходе разговора лидеры обстоятельно обсудили драматические события на Украине", - отметили в пресс-службе.

"Президент и канцлер выразили самую серьезную озабоченность резким обострением внутреннего противостояния, приведшим к многочисленным человеческим жертвам",- подчеркивается в сообщении.

"Путин и Меркель выразили совместное мнение относительно необходимости принятия срочных мер в целях содействия стабилизации обстановке на Украине", - отметили в Кремле.

В пресс-службе сообщили, что президент и канцлер условились продолжать контакты по этому вопросу.

О разговоре с президентом России рассказала и сама Меркель. Выступая в Париже, где она находится с рабочим визитом, канцлер, в частности, сообщила, что "проинформировала" Путина о предстоящем в четверг утром визите в Киев министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса, его германского коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера, а также главы МИД Польши Радослава Сикорского.