Баррозу по телефону пригрозил Януковичу санкциями









Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

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”Президент Баррозу провел телефонный разговор с Президентом Януковичем. Он выразил свой шок и тревогу недавними столкновениями в Украине, которые привели к гибели и ранениям значительного количества людей. Он призвал к немедленному прекращению насилия и строго осудил использование силы для решения политического кризиса”, - сообщает Еврокомиссия о сути разговора .

Баррозу напомнил об особой ответственности украинского правительства за предотвращение насилия и уважение прав человека и основных свобод, подчеркнул важность преданности всех сторон политическому процессу без каких-либо условий в духе совместной ответственности.

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«Он указал, что в то время, как ЕС остается готовым помогать и способствовать этому процессу, он будет реагировать твердо на ухудшение ситуации. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел соберется завтра для обсуждения адресных мер против тех, кто ответственен за насилие”, - говорится в сообщении.