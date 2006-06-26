Порошенко смягчит оппозиционность Регионов

Политологи рассуждают о кандидатурах на должности спикера, главы МИДа и силовых министров... Спикер : Петр Порошенко

Его вероятное спикерство предположили политологи Александр Дергачев, Алексей Мушак, Владимир Фесенко.

Александр Дергачев, ведущий научный сотрудник института политических и этнонациональных исследований НАН Украины, считает, что, с одной стороны, кандидатура Петра Порошенко смогла бы смягчить непримиримую оппозиционность Партии регионов. С другой - низкий уровень доверия в глазах общественности не делают Петра Алексеевича носителем ценностей парламентаризма. Важнейшей из функций для нового спикера политолог считает функцию «уздечки для премьера».

Алексей Мушак, эксперт Института Национальных стратегий, оценивает «проходимость» Петра Алексеевича в 40 процентов. Эксперт считает, что предпринимаемые попытки нарушить регламент, утвердив пакет «спикер плюс премьер» или «спикер плюс все руководящие Верховной Рады» говорят об отсутствии доверия в коалиции, которое может привести к возникновению новой кандидатуры.

Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований «Пента», полагает, что конфликтное поле Тимошенко-Порошенко сохраняется. Но вероятность прохождения Петра Алексеевича очень высока, поскольку без голосов фракции «Нашей Украины» утверждение ее премьером невозможно. Это назначение, в случае мирного сосуществования с премьером, может для Петра Алексеевича стать шансом для реабилитации. В случае же войны Юлии Владимировне ничто не помешает использовать спикерство ее бывшего оппонента для его дальнейшей дискредитации.

При этом политологи не исключают, что на роль спикера еще всплывет кандидатура Анатолия Кинаха, которому Юлия Владимировна благоволит больше.

Министр внутренних дел: Юрий Луценко

По мнению Александра Дергачева, к Луценко есть много вопросов и претензий. Но, скорее всего, Президент захочет оставить его на этом посту. Представитель милицейской системы вряд ли бы мог продолжить процесс реформирования органов. В кандидатуре Луценко заинтересована и Соцпартия.

Повторное назначение Луценко станет индикатором того, насколько Президент захочет держать «руку на пульсе» реформирования и контроля правоохранительных органов, считает Владимир Фесенко. А поскольку Юрий Витальевич не утратил симпатий Президента, у него есть все шансы остаться на посту.

Министр иностранных дел: ???

Кандидатура вероятного главы МИДа не обсуждается экспертами. Почти ни у кого не остается сомнений, что Президент захочет сохранить не только внешний курс Украины, но и личный контроль за ним. Но зато обсуждаются

сроки, когда может снова встать вопрос о новом главе МИДа. Александр Дергачев предполагает, что осенью Президент снова озаботится поиском более нейтральной и менее прозападной кандидатуры шефа МИДа. А пока, чтобы ну хоть как-то утешить россиян, думает, что Президент может заменить одного из заместителей Бориса Тарасюка.

Алексей Мушак считает, что уже сегодня, кроме Бориса Тарасюка, Президент просматривает кандидатуры Александра Чалого, Александра Моцика и Олега Рыбачука.

Владимир Фесенко говорит, что неназначение Бориса Тарасюка могло бы вызвать вопросы у западных партнеров. По мнению политолога, никакие другие кандидатуры в принципе не рассматривались.

Министр обороны: Анатолий Гриценко

Практически никто не сомневается в переназначении на пост министра обороны Анатолия Гриценко. Александр Дергачев считает, что хоть новый министр и был объектом критики, но все же его персона выгодно отличается от других военно-политических деятелей.

Алексей Мушак думает, что замена Гриценко на другую фигуру по сути служило бы признанием провала евроатлантического курса и де-факто - отказом от него.

Правда, Владимир Фесенко считает, что, возможно, всплывет новая кандидатура. Сменщиком Гриценко может стать экс-министр обороны Украины, выпускник Гарвардской программы международной безопасности Владимир Шкидченко.

Опрос провела Маша Мищенко