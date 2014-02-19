Милиция задержала по меньшей мере 50 протестующих - Евромайдан SOS

Об этом он сообщил на своей Twitter-страничке.

Кроме того, Евромайдан SOS обнародовал свои данные о задержанных. Согласно информации, таких 50 человек.

Информация Евромайдан SOS по райотделах состоянию на 1: 30 19 февраля:

- Деснянский: 15 задержанных, 8 адвокатов, все обеспечены правовой помощью.

- участок на Милютенко в Деснянском районе: 3 задержанных, ищем адвокатов;

- Оболонский: 3 задержанных (одному нужна медицинская помощь), 3 адвокаты, их не пускают, ждут народного депутата.

- Днепровский: около 20 задержанных, 3 адвокатов, их не пускают, в отделение зашли народные депутаты;

- Святошинский: 9 задержанных, 4 адвокаты, их не пускают, ждут нардепов.