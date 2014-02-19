Милиция задержала по меньшей мере 50 протестующих - Евромайдан SOS
03:08, 19 февраля 2014Политика
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Депутат "Батькивщины" Владимир Арьев сообщил, что в Оболонском райотделе милиции находятся 12 задержанных во время беспорядков активистов с милицией.
Об этом он сообщил на своей Twitter-страничке.
Кроме того, Евромайдан SOS обнародовал свои данные о задержанных. Согласно информации, таких 50 человек.
Информация Евромайдан SOS по райотделах состоянию на 1: 30 19 февраля:
- Деснянский: 15 задержанных, 8 адвокатов, все обеспечены правовой помощью.
- участок на Милютенко в Деснянском районе: 3 задержанных, ищем адвокатов;
- Оболонский: 3 задержанных (одному нужна медицинская помощь), 3 адвокаты, их не пускают, ждут народного депутата.
- Днепровский: около 20 задержанных, 3 адвокатов, их не пускают, в отделение зашли народные депутаты;
- Святошинский: 9 задержанных, 4 адвокаты, их не пускают, ждут нардепов.
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