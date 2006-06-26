Партия регионов выдвигает ультиматум коалиции

Партия регионов как парламентская оппозиция выдвигает ультиматум с требованием четко придерживаться Конституции Украины и Регламента Верховной Рады во время избрания руководящих органов парламента и Кабинета Министров и распределения парламентских комитетов.

Как сообщает персональный сервер лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, партия требует:

«избрания председателя Верховной Рады в рамках Регламента и Конституции, что предусматривает тайное голосование и исключает какое-либо пакетное голосование;

распределения парламентских комитетов с обязательным соблюдением принципа пропорциональности представительства всех депутатских фракций; руководство основными парламентскими комитетами, контролирующими органами наподобие Счетной палаты, участие в управлении регионами, где мы победили, – это для оппозиции единственная возможность контролировать действия власти, которая опять выдвигает вчерашних коррупционеров на наивысшие государственные должности;

внесения предложения и назначения премьер-министра согласно Конституции Украины;

принесения присяги судьями Конституционного Суда в соответствии с требованиями закона "О Конституционном Суде Украины";

немедленного прекращения незаконного совмещения должностных обязанностей с депутатскими полномочиями».

Как заявляет Партия регионов, «лишь при условии выполнения этого ультиматума мы видим возможность продолжения работы этого парламента Украины. Иначе парламент не будет рассматривать ни одного вопроса, и ни одно действие в зале Верховной Рады не состоится. А нелегитимно избранному руководству мы не позволим вести ни одного заседания.

Невыполнение нашего ультиматума будет означать также, что мы используем свое право и обратимся к народу, который однозначно поддержит нас в борьбе за верховенство Закона и соблюдение Конституции Украины».