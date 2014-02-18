Германия пригрозила санкциями из-за сегодняшних событий в Киеве
Европейский Союз через сегодняшние события в Киеве может пересмотреть свою ”сдержанную позицию” в деле введения персональных санкций против украинских чиновников ответственных за кровопролитие в Украине.
Об этом говорится в очередном обнародованном сегодня заявлении министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера.
”Те, кто отвечает за решения, которые приведут к кровопролитию в центре Киева и других частях Украины, должен считаться с тем, что Европа будет вынуждена переосмыслить свою предыдущую сдержанность в деле санкций против (этих) лиц”, - заявил Штайнмайер.
Он призвал все стороны воздержаться от применения силы и провокаций, подчеркнув, что ультиматум не является правильным путем для решения кризиса.
”Эскалация насилия является последним делом, которое сейчас Украине нужно”, - сказал немецкий министр.
Как сообщал УНИАН, сегодня в ранее обнародованном заявлении Штайнмайер призвал стороны конфликта в Украине к диалогу и поиску мирного решения кризиса.