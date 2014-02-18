ЕС не будет медлить с санкциями против причастных к насилию в Украине - Бильд
22:28, 18 февраля 2014Политика
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявляет, что Европейский Союз может применить санкции в отношении лиц, причастных к насилию в Украине.
ЕС может применить санкции в отношении лиц, причастных к насилию в Украине. / uk.wikipedia.org
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
”ЕС не будет медлить с мерами относительно интересов лиц, связанных с репрессиями и насилием в Украине”, - заявил Бильдт.
Как сообщал УНИАН, против протестующих на улице Институтской правоохранители применили водометы.
Протестующие подожгли БТР на Крещатике со стороны Европейской площади. Звучат взрывы петард и фейерверков. Противостояние продолжается.
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