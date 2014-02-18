ЕС не будет медлить с санкциями против причастных к насилию в Украине - Бильд

22:28, 18 февраля 2014
Политика
0

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявляет, что Европейский Союз может применить санкции в отношении лиц, причастных к насилию в Украине.

Карл Бильдт / uk.wikipedia.org

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

”ЕС не будет медлить с мерами относительно интересов лиц, связанных с репрессиями и насилием в Украине”, - заявил Бильдт.

Как сообщал УНИАН, против протестующих на улице Институтской правоохранители применили водометы.

Протестующие подожгли БТР на Крещатике со стороны Европейской площади. Звучат взрывы петард и фейерверков. Противостояние продолжается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter