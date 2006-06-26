Новая символика Вооруженных Сил Украины (фото)

Соответствующий Указ подписал Президент

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, которым утвердил новую символику Вооруженных Сил Украины. Текст документа с описанием и изображением новой символики, размещен на официальном сайте главы государства. В частности, Президент утвердил эмблемы и флаги Вооруженных Сил Украины, Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, эмблему Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Военно-Морской Флаг Вооруженных Сил Украины, штандарты министра обороны Украины, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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