Новая символика Вооруженных Сил Украины (фото)
Соответствующий Указ подписал Президент
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, которым утвердил новую символику Вооруженных Сил Украины.
Текст документа с описанием и изображением новой символики, размещен на официальном сайте главы государства.
В частности, Президент утвердил эмблемы и флаги Вооруженных Сил Украины, Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, эмблему Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Военно-Морской Флаг Вооруженных Сил Украины, штандарты министра обороны Украины, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.