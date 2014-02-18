Голосование за премьера может состояться уже на этой неделе - Шуфрич

Об этом рассказал депутат-«регионал» Нестор Шуфрич в комментарии «5 каналу».

«Кандидатура на должность премьера не рассматривалась. Нас предупредили, что, возможно, мы будем рассматривать соответствующую кандидатуру на этой неделе. Но о конкретном имени не говорили», - рассказал Шуфрич, которого цитирует «Украинская правда».

Он также заявил, что считает любые консультации относительно назначения премьера с другими странами ненужными, этот вопрос должен решаться Украиной.

Шуфрич рассказал, что глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев приходит на заседания фракции Партии регионов, чтобы донести позицию Президента относительно конституционной реформы.

"Он подтвердил, что Президент принял политическое решение, и политическая воля относительно проведения конституционной реформы. Это был месседж главы администрации", - рассказал Шуфрич.

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Как известно, Николай Азаров ушел в отставку с поста премьер-министра Украины 28 января. Президент должен внести кандидатуру на должность премьера в парламент. Среди вероятных кандидатов называют главу АП Андрея Клюева, и.о. премьера Сергея Арбузова и оппозиционера Арсения Яценюка.

Сегодня лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявил, что оппозиция готова взять на себя формирование правительства.