Общее собрание большинства утвердит кандидатуры премьера и спикера

27 июня общее собрание депутатов парламентского большинства утвердит кандидатуры премьер-министра и председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в соответствии с Регламентом ВР, депутаты, которые входят в коалицию, должны утвердить на общем собрании кандидатуру председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра. Также собрание может рассмотреть и другие кандидатуры на эти должности, если они будут определены соответствующими фракциями.

По информации УНИАН, общее собрание народных депутатов, которые входят в большинство, состоится в 16.00.

Как сообщал УНИАН, перед этим должно состояться заседание фракции «Наша Украина», где будет рассматриваться вопрос о кандидатуре на должность председателя Верховной Рады Украины от блока. На сегодня есть три кандидатуры – Петр ПОРОШЕНКО, Анатолий КИНАХ и Владимир СТРЕТОВИЧ.