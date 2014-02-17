Кличко рассказал, какому именно правительству ЕС может предоставить финпомощь

Об этом на брифинге в Берлине после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил лидер ”УДАРа ” Виталий Кличко, сообщает пресс-служба партии.

”Больше часа мы говорили с Ангелой Меркель о ситуации в Украине, об остром кризисе, который сегодня обсуждает вся Европа. Я доволен ходом переговоров и надеюсь, на поддержку Германии и роль бундесканцлера в этом очень важна”, - отметил Кличко.

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В частности, шла речь на встрече с Меркель и о помощи Украине, которую готова предоставить Европа.

”Эта помощь, впрочем, может быть предоставлена не правительству Януковича, а техническому правительству, которое будет иметь доверие людей, и которое начнет воплощать реформы в стране”, - подчеркнул Кличко.