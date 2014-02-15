Булатов в понедельник встретится с Кличко и Яценюком

Об этом заявил сам Булатов на пресс-конференции в субботу, сообщает Радио Свобода.

Он также отметил, что Автомайдан продолжит пикетирование помещений украинских чиновников.

По словам Булатова, 18 февраля он планирует временно покинуть территорию Германии и устроить пикет в Чехии.

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Дмитрий Булатов, который исчез в конце января и спустя более чем неделю нашелся избитым неизвестными, сначала проходил лечение в одной из частных клиник Киева, потом был перевезен в Литву, а сейчас находится в Германии. В Украине Булатова милиция подозревает в организации массовых беспорядков.