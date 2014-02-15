Булатов в понедельник встретится с Кличко и Яценюком
23:26, 15 февраля 2014Политика
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17 февраля активист Автомайдана Дмитрий Булатов встретится с лидером фракции «Батькивщина» Арсением Яценюком и лидером УДАРа Виталием Кличко, которые приедут в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель
Булатов встретится с оппозиционерами
Об этом заявил сам Булатов на пресс-конференции в субботу, сообщает Радио Свобода.
Он также отметил, что Автомайдан продолжит пикетирование помещений украинских чиновников.
По словам Булатова, 18 февраля он планирует временно покинуть территорию Германии и устроить пикет в Чехии.
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Дмитрий Булатов, который исчез в конце января и спустя более чем неделю нашелся избитым неизвестными, сначала проходил лечение в одной из частных клиник Киева, потом был перевезен в Литву, а сейчас находится в Германии. В Украине Булатова милиция подозревает в организации массовых беспорядков.
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