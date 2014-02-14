Fitch понизило рейтинги Киева, Харькова и Одесской области

Кроме того были понижены краткосрочные рейтинги этих эмитентов - до уровня "С" с "В", пишет ИТАР-ТАСС.

Ранее, Fitch Ratings понизило до уровня "CCC" с уровня "B-" долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте 13 украинских банков

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Рейтинговые действия следуют за понижением агентством долгосрочного РДЭ Украины в иностранной валюте с уровня "B-" до "CCC" и подтверждением долгосрочного РДЭ страны в национальной валюте на уровне "B-" с "негативным" прогнозом. Страновой потолок Украины также был понижен с уровня "B-" до "CCC".

Рейтинг "ССС", согласно методологии агентства, означает наличие существенного кредитного риска с реальной возможностью дефолта.