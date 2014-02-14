Тимошенко готова обсудить с Януковичем гарантии его безопасности после отставки

"Учитывая максимализм Януковича в стремлении владеть страной, учитывая уровень монополизации власти, которая сконцентрирована в его руках, пространство для компромисса может появиться лишь под воздействием трех факторов: силы народного восстания, реальности действенных международных санкций и международных антикоррупционных расследований против Семьи или нахождения формы обращения в Международный уголовный суд без ратификации Римского устава", - отметила Тимошенко в интервью ZN.UA.

По ее словам, для активизации каждого из этих направлений оппозиция вместе с Майданом должна создать группы высокой эффективности и прямого действия.

"Мы обязаны предоставить народному восстанию обновленную силу, наши представители обязаны "жить" в Брюсселе и Вашингтоне, пока не добьемся реальных санкций, мы обязаны начать дискуссию с компетентными людьми о путях выхода на рассмотрение преступлений против человечности в Международном уголовном суде. Все это еще не поздно делать", - отметила Тимошенко.

"Просто надо действовать в другом направлении и более эффективно и профессионально в плоскости всех трех факторов одновременно. И когда Янукович дозреет до начала реальных переговоров, их надо начать и быстро завершить. Единственная тема для переговоров с ним - это условия его ухода из власти и гарантии защиты его семьи. Я готова быть участником этих переговоров", - подчеркнула экс-премьер.