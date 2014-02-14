ГПУ: массовые забастовки являются незаконными

Как сообщили в пресс-службе ведомства, призывы к таким забастовкам все чаще появляются в интернете и в СМИ.

"Акции, которые в этих призывах называют "забастовками", не имеют ничего общего с законодательным понятием "забастовка"", - отмечают в ГПУ.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с Законом Украины "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)" под забастовкой понимают временное коллективное добровольное прекращение работы работниками (невыход на работу, невыполнение своих трудовых обязанностей) предприятия с целью разрешения разногласий между работодателем и наемными работниками по условиям труда и производственного быта.

"Поэтому забастовка не может быть массовым мероприятием, организованным в поддержку тех или иных политических сил. Участники этих акций должны осознавать, что на наемных работников, которые принимают участие в таких мероприятиях, не распространяются законодательные гарантии", - говорится в сообщении.

В ГПУ отмечают, что участие в незаконной забастовке является нарушением трудовой дисциплины и может быть основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности.