Сивкович не отстранен от работы в СНБО, а на больничном - СМИ
Заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович находится на больничном.
Об этом "Украинской правде" сообщили в его приемной в СНБО.
"Он сейчас на больничном", - сказали в приемной.
На уточняющий вопрос, известно ли, когда он должен вернуться из больничного, в приемной ответили: "Пока не известно".
Также в приемной не смогли ответить, с какого времени Сивкович находится на больничном.
Кроме того в отделе кадров СНБО отказались отвечать на этот вопрос, требуя подать официальный информационный запрос в бумажном виде.
Вместе с тем в отделе кадров сообщили, что сейчас обязанности секретари СНБО выполняет Александр Медведько.
Как известно, Сивкович, Попов и несколько руководителей столичной милиции были отстранены от исполнения обязанностей и обвинены в организации кровавого разгона мирной демонстрации на Майдане в ночь на 30 ноября.
Позже на допросе Попов заявил , что он действовал по указанию тогдашнего секретаря СНБО Андрея Клюева , который теперь назначен главой администрации Януковича.
Генпрокурор Виктор Пшонка обещал, что Печерский суд изберет меру пресечения Попову , Сивковичу и другим. Вместе с тем никаких судебных заседаний по этому поводу не проводилось, по крайней мере в Генпрокуратуре на запрос "Украинской правды" по этому поводу не ответили.
Сначала ВР проголосовала закон, который амнистировал только участников мирных протестов, но не распространялся на силовиков, которые избили людей и журналистов.
Однако этот закон не выполнялся, пока 16 января правящее большинство не проголосовала изменения в закон, которым оградили от ответственности и силовиков и тех, кто был причастен к разгону.
В среду 12 февраля стало известно, что по закону об амнистии суд закрыл дело против Сивковича, Попова и других.