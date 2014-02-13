«УДАР» не будет входить в состав коалиционного правительства - Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал журналистам.

«Мы очень не хотим, чтобы изменялись лица, а система оставалась такой же. Мы много раз были свидетелями того, что менялись одни персонажи на другие, а проблемы, которые существуют на сегодняшний день, остаются», - сообщил Кличко.

«Мы говорим о перезагрузке власти и о балансе власти, который был бы возможен при переходе к Конституции 2004 года», - отметил он и добавил, что только при таких условиях партия «УДАР» готова формировать техническое переходное правительство, «где мы четко понимали бы, какие реформы мы сможем осуществить».

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На вопрос о том, как партия «УДАР» отреагирует на то, что ВО «Свобода» или ВО «Батькивщина» войдут в состав коалиционного правительства с Партией регионов, Кличко сообщил, что «это право каждой политической силы участвовать в том или ином правительстве, но в той системе координат, созданной властью, партия «УДАР» себя не видит».

«Мы не хотим становиться одним из механизмов сегодняшней власти. Мы готовы брать на себя ответственность лишь в том случае, когда произойдет перезагрузка власти», - сказал Кличко.

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Как сообщал УНИАН, 12 февраля председатель парламента Владимир Рыбак заявил на встрече с членами Парламентской ассамблеи НАТО, что Президент Украины Виктор Янукович соглашается на создание коалиционного правительства.

Рыбак напомнил, что Президент Украины предложил, чтобы должность премьер-министра занял представитель оппозиции. Требования предоставить право оппозиции формировать весь состав правительства руководитель парламента считает «ультиматумом и диктатом».

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Рыбак подчеркнул, что Президент соглашается на создание коалиционного правительства.

«Такая возможность еще есть, - сказал он. - Страна не может быть без правительства».

Напомним, 25 января Янукович предложил лидеру фракции "Батькивщина" Арсению Яценюку должность премьер-министра, а лидеру партии «УДАР» Виталию Кличко - вице-премьера по гуманитарным вопросам.

27 января после переговоров между представителями власти и оппозиции член рабочей группы по урегулированию политической ситуации, министр юстиции Елена Лукаш заявила, что Яценюк отказался возглавить правительство.

28 января Николай Азаров подал заявление об отставке с должности премьер-министра Украины. Президент просьбу об отставке удовлетворил, а также отправил в отставку весь Кабинет министров.

5 февраля Яценюк заявил, что готов возглавить правительство при условии возобновления действия Конституции в редакции 2004 года и формирования Кабинета министров исключительно оппозицией.