Кличко надеется, что Янукович после встречи с Фюле согласится на "перезагрузку власти"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал журналистам.

«На этой неделе должны были возобновиться переговоры, и сейчас идут консультации. Господин Фюле находится в Киеве и сейчас проводит разговор с Президентом. Мы надеемся, что в этом разговоре будут найдены точки соприкосновения, Президент пойдет навстречу требованиям людей, главное из которых — перезагрузка власти», - сказал Кличко.

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Как сообщал УНИАН, 12 февраля Президент Украины встретился с Комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Фюле.

Обсуждались вопросы урегулирования политического кризиса в Украине путем инклюзивного диалога между властью, оппозицией и гражданским обществом, воздержания от насильственных и экстремистских действий, обеспечения уважения к правам человека, сообщила пресс-служба главы государства.

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Сообщается, что Янукович «отметил активную роль Европейского Союза и Совета Европы в нахождении демократических путей выхода из кризиса в Украине. Была подчеркнута важность объективной и беспристрастной оценки внутриполитических процессов в государстве».