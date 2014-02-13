Фюле считает неприемлемым, когда пострадавших митингующих в больницы доставляет милиция

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле считает неприемлемым, когда пострадавших во время столкновений митингующих доставляют в больницы не «кареты скорой помощи», а милиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фюле сказал на пресс-конференции в Киеве.

“Выглядит очень странным, это я выяснил во время своего визита, когда пострадавшие доставляются в больницы милицией, а не «каретами скорой помощи». Это является неприемлемым”, - сказал он.

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Фюле сообщил, что посетил две больницы, где находятся пострадавшие участники протестов и милиционеры. Он высоко оценил работу украинских врачей в этих условиях.

Фюле также убежден, что Украина нуждается в большей безопасности. “Я отметил, что Украина нуждается в большей безопасности и что необходимо устранить ситуацию безнаказанности и обеспечить уважение и защиту прав и свобод, прекратить запугивание, прекратить нарушение прав, обеспечить быстрое и прозрачное расследование актов насилия”, - сказал он.