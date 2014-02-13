Российский дипломат отказался от заявлений о федерализации Украины - МИД

Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис.

«Вчера Андрея Воробьева пригласили в МИД, и на встрече ему указали на недопустимость оценок, ставящих под сомнение государственный строй Украины, который определен Конституцией нашей страны», – сообщил Перебийнис.

Читайте такжеФедерализация Украины позволит избежать противостояния в стране- советник Путина

Как пишет НБН, МИД отдельно указал представителю России на недопустимость распространения подобных оценок представителем дружественного государства.

По словам Перебийниса, в конце разговора Андрей Воробьев признал, что допустил некорректные высказывания.

Ранее, 12 февраля советник-посланник посольства Российской Федерации в Украине Андрей Воробьев заявил, что Украина развивается в направлении федерации, и неформально уже является федерацией.