Фюле озвучил условия предоставления финансовой помощи Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

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“Что касается финансовой помощи, так есть условия, и я бы сказал, что эти условия являются такими: реформы, реформы, реформы”, - сказал Фюле.

На вопрос, является ли проведение досрочных президентских выборов предпосылкой предоставления финансовой помощи Украине, Фюле ответил: “Я хотел бы абсолютно четко отметить, что наши обсуждения не касаются проведения досрочных выборов. Мы говорим, что наша основная работа направлена на то, чтобы обеспечить условия для следующих выборов – президентских ли, парламентских ли, местных ли. Какие это будут выборы: досрочные или по графику - должен решить украинский народ”.

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По словам Фюле, главным, что подчеркивает Евросоюз, является обеспечение условий для проведения свободных и честных выборов, в частности это касается формирования Центризбиркома и введения рекомендаций ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ.

В то же время Фюле отметил, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной могло бы обеспечить дополнительную платформу для внедрения реформ и усиления помощи.

“Мы готовы поддержать новое инклюзивное правительство только в том случае, если оно будет настроено на проведение реформ”, - сказал Фюле.

По словам еврокомиссара, ЕС хочет оказать помощь “в том же духе, в котором мы работали как самый крупный донор Украины. Мы хотим, чтобы эта помощь была возможной или в форме грантов, или кредитов для усиления развития страны и ее суверенитета”.

Он отметил, что Евросоюз работает с рядом международных организаций, которые могут усилить предоставление помощи.

“Важно, чтобы все заинтересованные стороны в Украине понимали, что сила этой помощи заключается в том, что в ее центре находится Международный валютный фонд”, - сказал Фюле.