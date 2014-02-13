Фюле озвучил условия предоставления финансовой помощи Украине

12:54, 13 февраля 2014
Политика
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Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле заявляет, что условием предоставления финансовой помощи ЕС Украине является проведение реформ.

Фюле отметил, что ЕС не требует проводить досрочные выборы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

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“Что касается финансовой помощи, так есть условия, и я бы сказал, что эти условия являются такими: реформы, реформы, реформы”, - сказал Фюле.

На вопрос, является ли проведение досрочных президентских выборов предпосылкой предоставления финансовой помощи Украине, Фюле ответил: “Я хотел бы абсолютно четко отметить, что наши обсуждения не касаются проведения досрочных выборов. Мы говорим, что наша основная работа направлена на то, чтобы обеспечить условия для следующих выборов – президентских ли, парламентских ли, местных ли. Какие это будут выборы: досрочные или по графику - должен решить украинский народ”.

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По словам Фюле, главным, что подчеркивает Евросоюз, является обеспечение условий для проведения свободных и честных выборов, в частности это касается формирования Центризбиркома и введения рекомендаций ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ.

В то же время Фюле отметил, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной могло бы обеспечить дополнительную платформу для внедрения реформ и усиления помощи.

“Мы готовы поддержать новое инклюзивное правительство только в том случае, если оно будет настроено на проведение реформ”, - сказал Фюле.

По словам еврокомиссара, ЕС хочет оказать помощь “в том же духе, в котором мы работали как самый крупный донор Украины. Мы хотим, чтобы эта помощь была возможной или в форме грантов, или кредитов для усиления развития страны и ее суверенитета”.

Он отметил, что Евросоюз работает с рядом международных организаций, которые могут усилить предоставление помощи.

“Важно, чтобы все заинтересованные стороны в Украине понимали, что сила этой помощи заключается в том, что в ее центре находится Международный валютный фонд”, - сказал Фюле.

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