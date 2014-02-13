Сегодня на Майдане продолжат строительство новых баррикад

10:20, 13 февраля 2014
Политика
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Новые укрепления  строят из мешков с песком и строительным мусором.

Активісти продовжують укріплювати барикади на Майдані

Возведение новых баррикад из строительного мусора и мешков с песком на столичном Майдане продолжится сегодня.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН один из комендантов Майдана, народный депутат Степан Кубив.

По его словам, вчера вечером строительство баррикад было приостановлено из-за того, что песок на Майдан Незалежности еще не был доставлен.

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Как сказал Кубив, в основу баррикад будут положены мешки с песком, а верхняя часть будет состоять из мешков со строительным мусором для того, чтобы конструкция не разъехалась.

Из-за теплой погоды за прошлую ночь баррикады из снега еще больше растаяли. Их высота сейчас не превышает в среднем 2 м.

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